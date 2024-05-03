Нацбанк ввів нове обмеження для банків та ломбардів

Національний банк заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу за кредитами фізосіб товари подвійного використання. Йдеться про товари, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема, дрони та тепловізори. Заборона почне діяти вже з 4 травня.

Прес-служба Нацбанку у п'ятницю, 3 травня, розповідає, що заборону ввели через рішення Ради національної безпеки і оборони України за 20 квітня, яке стосується протидії негативним наслідкам через азартні ігри в інтернеті.

Нагадаємо, що у березні 2024 року набула розголосу проблема гральної залежності серед військовослужбовців. Військовий Павло Петриченко створив петицію, в якій закликав керівництво країни заборонити онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану та заборонити використовувати творцям азартних ігор військову символіку. Петиція того ж дня зібрала необхідні 25 тис. голосів. Після цього на неї відреагував президент Володимир Зеленський і доручив РНБО підготувати аналітику щодо цього питання. Вже 20 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті.

Як повідомляв ZAXID.NET, за 2023 рік десять лідерів грального бізнесу в Україні отримали 54,92 млрд грн доходу. Це у 28 разів більше ніж у 2022 році.