Гральний бізнес збільшив прибутки у 2023 році

В Україні десять лідерів грального бізнесу у 2023 році збільшили заробітки у 28 разів – якщо у 2022 році вони отримали 1,94 млрд грн, то торік – 54,92 млрд грн. До Індексу сервісу моніторингу «Опендатабот» увійшли дев'ять онлайн-казино та один лотерейний оператор. Найбільше прибутку отримала «Спейсікс» (відома Cosmolot), яка заробила майже 28 млрд грн.

«До топу потрапили дев'ять інтернет-казино, два з яких займаються букмекерською діяльністю, та один лотерейний оператор. Якщо у 2022 році третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток – мова про "Спейсікс", "Укр Гейм Технолоджі" та "Нейтів АППС" – то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10. Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс", яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Їхній дохід у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 разів, досягнувши 27,95 млрд грн», – повідомляє «Опендатабот».

Скільки заробляє гральних бізнес в Україні (Інфографіка «Опендатабот»)

Друге місце рейтингу зайняла компанія Favbet, яка належить Андрію Матюху. У 2023 році дохід збільшився у 425 разів і становить майже 10 млрд грн. «Опендатабот» зазначає, що це найбільший приріст серед усього грального бізнесу, який потрапив до Індексу.

Крім цього, до рейтингу увійшли такі компанії:

«Укр Гейм Технолоджі» (бренд PIN-UP) із доходом 3,62 млрд грн;

«Слотс Ю.Ей» (бренди Slotoking та 777), яка отримала 3,4 млрд грн;

«Вбет» (бренд Vbet), 3,1 млрд грн;

«Геймдев» (бренд Slots city), 2,5 млрд грн;

«Фьорст Елемент» (бренд F1RST), 2 млрд грн;

«Лімон» (бренд ChampionCasino), 1,42 млрд грн;

«Нейтів АППС» (бренд Super Gra), 604 млн грн;

«Українська національна лотерея» (УНЛ), 516 млн грн.

Нагадаємо, що військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко 29 березня зареєстрував на сайті Офісу президента петицію із закликом обмежити роботу онлайн-казино. Зокрема, йдеться про заборону азартних ігор для військовослужбовців на час дії воєнного стану, заборону використовувати символіку ЗСУ. За кілька годин петиція набрала необхідну кількість голосів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію і доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо казино.