Андрій Матюха є засновником однієї з найбільших букмекерських компаній в Україні

Засновник групи компаній Favbet Андрій Матюха придбав торговельну марку Voda.ua у її засновника Дмитра Нікіфорова. Хоча договір сторони підписали ще наприкінці жовтня, про зміну власників стало відомо у вівторок, 16 січня, зі сторінки Voda.ua у Facebook.

«Ця юридична зміна жодним чином не вплине на продукцію. Виробництво продовжує працювати безперебійно, щоб забезпечити вас найкращою водою», – ідеться в повідомленні.

Favbet – група компаній, об’єднаних гральним і букмекерським бізнесом, створена 1999 року. Представництва Favbet є в різних країнах світу. 2021 року КРАІЛ видав компанії ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті, залах гральних автоматів та казино. До повномасштабного вторгнення Росії представництво компанії працювало у Білорусі, але у 2022 році залишило цей ринок.

Засновник групи Favbet Андрій Матюха є також співзасновником Спілки Букмекерів України.

Торговельна марка Voda.ua заснована у 2019 році Дмитром Нікіфоровим. Вода видобувається із високогірного джерела «Мізунь» в Долинському районі Івано-Франківської області. Попередній власник налагодив постачання води цієї торговельної марки у Верховну Раду, МЗС, Генпрокуратуру та інші державні структури. Також Voda.ua експортується в Кувейт і представлена в низці українських супермаркетів.