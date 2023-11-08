Олександр Свіщов і Томаш Фіала отримали дозвіл від АМКУ на придбання активів «Фірма Т.С.Б.», що виробляє мінеральну воду в Трускавці

Засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала і колишній співвласник Винниківської тютюнової фабрики Олександр Свіщов планують купити ТОВ «Фірма Т.С.Б.», що займається видобуванням і реалізацією мінеральної води в Трускавці. Про це 8 листопада повідомило профільне видання Nadra.Info з посиланням на власні джерела.

ТОВ «Фірма Т.С.Б.» заснована у 1995 році в Трускавці та займається видобуванням мінеральної води. Компанія володіє дозволами на три родовища, із яких видобувають воду, що продають під торговими марками «Трускавецька курортна», «Трускавецька джерельна», «Трускавецька Sport», «Трускавецька – цілющий дар Карпат». Крім цього, компанії належать патенти на етикетки «Трускавецька» і етикетку «Трускавецька джерельна». На офіційному сайті компанії вказано, що «Фірма Т.С.Б.» контролює перший у Трускавці завод мінеральних вод «Нафтуся» – єдиний завод «Трускавецької», що здійснює розлив на місці видобування. Наразі ТОВ «Фірма Т.С.Б.» належить львів’янину Сергію Васильєву.

У червні 2023 року Томаш Фіала, власник інвестиційної компанії Dragon Capital, через кіпрську компанію «Фроловіа Лімітед» зареєстрував ТОВ «Трускавецька», що займається оптовою торгівлею напоями. Керівником компанії вказаний Сергій Таратута, який володіє частками в кількох компаніях родини Миколи Кмітя – екс-керівника Львівської ОДА. 31 червня Антимонопольний комітет дозволив АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Лев”» купити частку в статутному капіталі ТОВ «Трускавецька». Угода передбачає, що інвестиційний фонд матиме 50% голосів у правлінні ТОВ «Трускавецька». Однак у аналітичній системі YouControl інформація про зміну бенефіціарних власників ще не відображена.

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Лев”» зареєстрований понад три роки тому у Львові. Одноосібним власником фонду є Олександр Свіщов – львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і екс-власник Винниківської тютюнової фабрики.

У вересні АМКУ дозволив ТОВ «Трускавецька» через компанію «Аква-Еко» купити активи ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Угоду про концентрацію можна реалізувати впродовж 24 місяців. Сайт Nadra.Info стверджує, що попри те, що угода ще не підписана, нові власники вже фактично контролюють добувний актив компанії.

Якщо угоду офіційно закриють, то Dragon Capital контролюватиме девʼять спецдозволів на підземні води. В 2021 році компанія купила в IDS Borjomi International ТОВ «Аква-Еко», ТОВ «Акваріус» і ПТВФ «Анна-Г» з пʼятьма спецдозволами, а в 2022 році ТОВ «Аква-Еко» купило ще один спецдозвіл на аукціоні Держгеонадр. Усі ці компанії займаються видобуванням та реалізацією мінеральної води під брендом «Трускавецька».