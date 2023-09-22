«Карпатські мінеральні води» залишаються управителем заарештованих активів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) не буде оголошувати нового конкурсу на управління активами групи International Distribution Systems Limited. Управителем холдингу, до якого входить «Моршинська», буде ТОВ «Карпатські мінеральні води», обране на конкурсі. Про це 21 вересня повідомила прес-служба АРМА.

«Агентство з розшуку та менеджменту активів не має законних підстав для оголошення нового конкурсу на управління 100% корпоративних прав ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (880 тис. простих іменних акцій вартістю 8,8 млн грн) і 100% корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (2,5 тис. простих іменних акцій вартістю 4,5 млн грн), що входять до компанії International Distribution Systems Limited», – повідомляє АРМА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 21 вересня 2023 року судових рішень, які б скасовували арешт активу, до агентства не надходило. Також в АРМА зазначили, що рішення про обрання ТОВ «Карпатські мінеральні води» переможцем конкурсу на управителя заарештованими активами залишається чинним.

Нагадаємо, у червні 2022 року корпоративні права IDS Ukraine (компанії-власника торговельної марки «Моршинська»), якими володів російський олігарх Міхаіл Фрідман, заарештували і в листопаді 2022 року за рішенням Шевченківського райсуду Києва передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Бюро економічної безпеки України тоді повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб запобігти виведення з України активів семи підприємств, які виробляють та продають питну воду. Агентство отримало в управління корпоративні права кіпрського підприємства IDS Ltd у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"».

У лютому 2023 року агентство оголосило конкурс із пошуку управителя для зазначених активів, який виграв конкурент «Моршинської», виробник «Карпатської джерельної» – ТОВ «Карпатські мінеральні води». Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем укладуть договір управління.

IDS Ukraine – найбільший український виробник бутильованих вод, група компаній, до складу яких входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», «Миргородський завод мінеральних вод», дистриб’юторська компанія «ІДС» і оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Холдинг володіє торговими марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» і «Аква Лайф».