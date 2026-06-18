Genesis - одна з найбільших продуктових ІТ-компаній в Україні

Федеральна торговельна комісія США (FTC) подала позов до федерального суду проти української ІТ-компанії Genesis Tech та низки компаній і фізосіб, пов’язаних з екосистемою Genesis. В позові йдеться про те, що низка продуктів компанії просувались як безкоштовні, проте фактично передбачали регулярне списання грошей з рахунків користувачів. Про позов ідеться в повідомленні пресслужби FTC.

Проти кого позов

Позов стосується низки компаній, афілійованих з Genesis Tech і зареєстрованих на Кіпрі та в Україні. Саме кіпрські компанії просувають продукти серед американців, а платежі обробляють через партнерів у штаті Делавер.

Загалом ідеться про 15 юридичних осіб, а також про співзасновників Genesis Володимира Многолєтнього та Василя Ульянова. Також позов стосується шістьох керівників та співробітників компанії: Стаматіса Скіаніса, Оксани Кучер, Ірини Олексин, Ольги Гарбузенко, Ростислава Іваниці та Вікторії Савчук.

В чому звинувачують

Суть позову полягає у буцімто введені споживачів в оману через приховані списання з їхніх рахунків та ускладнений процес скасування підписок. В позові згадуються такі продукти:

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MadMuscles;

Harna;

Unimeal;

Wisey;

PDF PDF Guru і PDF Master;

Lumi;

Nebula.

Це застосунки для фітнесу і харчування, продуктивності, редагування PDF та з астрології.

У FTC кажуть, що ці додатки просувалися як безкоштовні, але насправді передбачали регулярні автоматичні списання грошей, а відписка від них була штучно ускладнена. У позові також ідеться про випадки подвійного списання грошей, включення в транзакцію додаткових продуктів без згоди користувача тощо.

Справу має розглянути Федеральний суд США, що винесе остаточне рішення. Додамо, що FTC також подавала аналогічні позови до Facebook, Google, Uber та інших великих технологічних компаній.

Genesis – одна з найбільших українських продуктових ІТ-компаній, заснована в 2008 році. Вона об’єднує близько 25 бізнесів в одній екосистемі.