У Тернополі відкриють новий ТРЦ із дитячим простором та «Сільпо»
ТРЦ «Крокіс» має три поверхи та площу в понад 8 тис. м²
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У Тернополі з’явиться ще один торгово-розважальний центр – «Крокіс». Його планують відкрити в листопаді. Новий триповерховий ТРЦ площею 8100 м2 розташований на вул. 15 Квітня в мікрорайоні Сонячний. Про це повідомила консалтингова компанія RDA (брокер ТРЦ), пише RAU.
За даними ZAXID.NET, ТРЦ «Крокіс» розпочали будувати у 2025 році. Зараз роботи вже майже завершені. Власники центру передали приміщення орендарям для проведення ремонтів та інтер’єрних робіт. ТРЦ розташований на виїзді з Тернополя у напрямку Збаража.
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Якірним орендарем стане мережа супермаркетів «Сільпо»: їхній магазин буде на першому поверсі. Другий поверх займе дитячий розважальний центр Star Jump.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Біля ТРЦ розпланували парковку для авто
Окрім супермаркету, на першому поверсі ТРЦ планують розмістити аптеки, зоомагазини, магазини з товарами для дому та краси тощо. На цокольному поверсі будуть магазини з одягом, канцелярією, дитячими товарами.