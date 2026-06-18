ТРЦ розташований на виїзді з Тернополя у напрямку Збаража

У Тернополі з’явиться ще один торгово-розважальний центр – «Крокіс». Його планують відкрити в листопаді. Новий триповерховий ТРЦ площею 8100 м2 розташований на вул. 15 Квітня в мікрорайоні Сонячний. Про це повідомила консалтингова компанія RDA (брокер ТРЦ), пише RAU.

За даними ZAXID.NET, ТРЦ «Крокіс» розпочали будувати у 2025 році. Зараз роботи вже майже завершені. Власники центру передали приміщення орендарям для проведення ремонтів та інтер’єрних робіт. ТРЦ розташований на виїзді з Тернополя у напрямку Збаража.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Якірним орендарем стане мережа супермаркетів «Сільпо»: їхній магазин буде на першому поверсі. Другий поверх займе дитячий розважальний центр Star Jump.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Біля ТРЦ розпланували парковку для авто

Окрім супермаркету, на першому поверсі ТРЦ планують розмістити аптеки, зоомагазини, магазини з товарами для дому та краси тощо. На цокольному поверсі будуть магазини з одягом, канцелярією, дитячими товарами.