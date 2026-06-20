Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відставку судді Святошинського районного суду Києва Наталії Петренко та судді Київського апеляційного суду Оксани Рудніченко, які під час Революції Гідності ухвалювали рішення щодо учасників протестів і автопробігу до Межигір’я. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомило «Слідство.Інфо».

Після виходу у відставку обидві судді отримають право на довічне грошове утримання з державного бюджету. За підрахунками журналістів, сума виплат може становити щонайменше 2,3 млн грн на рік.

Відомо, що Наталія Петренко працювала суддею Святошинського райсуду з 2007 року. У лютому 2014 року вона обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чоловіка, якого підозрювали в участі в подіях на вулиці Грушевського. Також у січні 2014 року суддя розглядала справи учасників автопробігу до Межигір’я та позбавляла їх водійських прав.

У 2017 році Третя дисциплінарна палата ВРП притягнула Петренко до дисциплінарної відповідальності за рішення, ухвалені під час Революції Гідності. Суддю тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя та направили на підвищення кваліфікації. Водночас у подальшому дисциплінарні провадження щодо неї були закриті.

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Оксана Рудніченко працювала в судовій системі з 2002 року. У 2014 році вона залишила без змін рішення про позбавлення водійських прав учасника автопробігу до Межигір’я, який заперечував свою провину.

У 2017 році дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що таке рішення порушило право на справедливий судовий розгляд. Однак дисциплінарну справу щодо Рудніченко також закрили через відсутність доказів грубої недбалості та сплив строків давності.

16 червня 2026 року Вища рада правосуддя задовольнила заяви обох суддів про відставку. Згідно з деклараціями, за 2025 рік Наталія Петренко отримала майже 1,6 млн грн заробітної плати, а Оксана Рудніченко – понад 3 млн грн. Саме від розміру суддівської винагороди залежить сума довічного грошового утримання, яке після відставки може становити від 50% до 90% зарплати залежно від стажу роботи.

Нагадаємо, 1 червня Вища рада правосуддя оголосила догану судді Рівненського міського суду Наталії Діонісьєвій та на місяць позбавила її права отримувати доплати до посадового окладу.