Бригадний генерал Олександр Півненко (праворуч) розповів, скільки Росії треба військових для натупуп з Білорусі

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко розповів, що Росії для нового наступу на Україну з Білорусі потрібно залучити 70 тис. військових. Про це бригадний генерал розповів в інтервʼю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому у понеділок, 22 червня.

За словами Олександра Півненка, Росія розглядає наступ на Україну з боку Білорусі для того, щоб розширити фронт. Це дасть окупантам можливість швидше просуватися вглиб. Проте для наступу росіянам потрібно мобілізувати або перекинути з іншого напрямку значну кількість особового складу.

«Для цього потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти – то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли», – цитує «Інтерфакс-Україна» Олександра Півненка.

За словами бригадного генерала, на Чернігівському напрямку вже діють російські спецпризначенці центру «Сенеж», однак цього недостатньо для наступу. Крім того, зараз росіяни мають великі втрати серед особового складу та техніки на Покровському напрямку. Він також зазначив, що Сили оборони цілодобово стежать за прикордонною ділянкою на півночі й не допустять проникнення росіян.

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«Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут уже не повториться», – зазначив Олександр Півненко.

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