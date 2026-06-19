Зеленський наголосив, що Лукашенко не може стверджувати про невтягнутість своєї країни у війну

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 червня, заявив, що білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко має тиждень для демонтажу обладнання, яке допомагає російським дронам коригувати удари по українських містах.

За словами Зеленського, Росія з перших днів повномасштабної війни використовувала територію Білорусі для атак проти України. Він нагадав, що ракети запускалися з білоруської території та наголосив, що Лукашенко не може стверджувати про невтягнутість своєї країни у війну.

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Президент зазначив, що вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які використовуються для наведення ударів по цивільному населенню. Зеленський підкреслив, що Мінськ здатний самостійно демонтувати або вимкнути це обладнання. Для цього Лукашенко має один тиждень, в іншому разі Україна усуне ці об'єкти самостійно.

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«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», – сказав президент.

Крім того, Зеленський звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів для російської армії. За його словами, Мінськ залишається одним із ключових постачальників пального для військ РФ і має можливість припинити таку співпрацю.

«Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і давати відповідний дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 травня Зеленський повідомив про плани росіян знову використати Білорусь для військової агресії. Він повідомляв про можливі операції проти Київщини та Чернігівщини або однієї з країн НАТО. Після цього президент попередив Лукашенка про наслідки за участь у війні проти України.

Тим часом у Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки. Це один із заходів для посилення безпеки прикордонних територій.