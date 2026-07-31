Далі у будинку проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи

У п’ятницю, 31 липня, працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку вул. Патона, 25 після ракетної атаки Росії. Вулицю, яка була закрита із ранку четверга, 30 липня, вже відкрили для проїзду приватного і громадського транспорту. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як повідомили у міському управлінні транспорту, автобусні маршрути №14, 21, 27, 48, 92 та тролейбусні маршрути №23 і 30 повертаються на свої звичні схеми руху.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що далі проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи.

«Наступний етап – детальне обстеження пошкоджених будинків, яке вже розпочали. Також уже працюємо з конструкторами, щоб оцінити стан несучих конструкцій і зрозуміти повний масштаб руйнувань. Після цього напрацюємо технічні рішення щодо відновлення будинків і розпочнемо першочергові аварійні роботи. Усі мешканці, чиї квартири зараз непридатні для проживання, тимчасово відселені та розміщені в готелях. Місто компенсуватиме їм оренду житла до завершення відновлення: 12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 15 тисяч – за двокімнатну та 17 тисяч – за трикімнатну», – написав Андрій Москаленко.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Посадовець зазначив, що міська рада перебуває на постійному зв’язку з мешканцями та буде інформувати про кожен наступний крок. Якщо виникають питання або потрібна допомога, мешканців закликають звертатися на гарячу лінію міста за номером: 15-80.

Нагадаємо, уночі 30 липня російські війська атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей.

Унаслідок атаки є загиблий – 35-річний Володимир Шандра – працівник поліції Львівщини. Ще одна людина станом на 20:00 вважається зниклою.