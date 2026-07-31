Земля під водоймою залишиться у комунальній власності

Львівська міська рада передала ТОВ «Клуб Арена Резорт» і ТОВ «Грінар» в оренду земельну ділянку площею майже 0,65 га на вул. Стрийській, 131-А. Ділянка розташована поблизу стадіону «Арена Львів» і має призначення для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Відповідну ухвалу депутати підтримали на сесії 30 липня.

Перед цим комунальну ділянку загальною площею 1,1 га поділили на дві частини. Ділянку площею 0,6488 га передали ТОВ «Клуб Арена Резорт» і ТОВ «Грінар» в оренду на п’ять років. Річна орендна плата становитиме 12% від її нормативної грошової оцінки.

На цій землі розташована нежитлова будівля загальною площею 83,1 м², яка належить ТОВ «Клуб Арена Резорт» і ТОВ «Грінар». Компанії зареєстрували право власності на неї у липні 2025 року.

Інша ділянка площею 0,45 га, на якій розташована водойма, залишається у переліку комунальних водойм Сихівського району. Її цільове призначення змінили на землю водного фонду для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних потреб. Вона й надалі буде у комунальній власності Львівської громади.

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На Стрийській планують збудувати новий відпочинковий комплекс / Фото ЛМР

Компанії мають упродовж шести місяців укласти з міськрадою договір оренди та відшкодувати місту кошти за користування землею від дня ухвалення рішення. Якщо вони не виконають цих умов, ухвала втратить чинність.

ТОВ «Клуб Арена Резорт» зареєстроване у 2019 році на вул. Стрийській, 131-А та займається наданням в оренду й експлуатацією нерухомості. Його бенефіціарами є Володимир Терлич і Ростислав Заремба. ТОВ «Грінар» зареєстрували наприкінці 2024 року, керівником компанії є Віктор Куксгаузен.

Раніше, у 2022 році, виконком Львівської міськради видав «Клуб Арена Резорт» містобудівні умови на нове будівництво господарської споруди та допоміжної будівлі відпочинкового призначення на вул. Стрийській, 131-А. Даних про параметри нового комплексу в ухвалі міськради немає.