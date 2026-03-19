Лисиничівська сільрада передала землю забудовнику з порушеннями

Верховний Суд визнав недійсним договір оренди 1,6 га в Лисиничах, укладений сільрадою із забудовником ТзОВ «Рубін-Автоспец», та ухвалив рішення повернути ділянку Львівській громаді.

Як повідомили у середу, 18 березня, у юридичному департаменту Львівської міськради, повернення земельної ділянки в Лисиничах мерія відстоювала спільно з обласною прокуратурою після приєднання села до Львівської громади.

«Проблему виявили ще у 2018 році. Тоді сільська рада віддала землю під забудову без обов’язкової грошової оцінки. У результаті компанія отримала ділянки майже за безцінь, близько 52 тис. грн на рік, хоча стартова ціна мала бути щонайменше вдвічі вищою. Суди підтвердили і ще один важливий факт: торги були фіктивними – без реальної конкуренції, з пов’язаними між собою учасниками», – сказано в повідомленні юристів ЛМР.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Раніше Верховний Суд остаточно повернув громаді ще дві ділянки на 1,7 га та 1,3 га. У судах залишаються ще дві справи – щодо 1,7 га та 3,66 га. Загалом йдеться майже про 10 гектарів землі, де планували збудувати житловий комплекс Greenville Prostir.

У юридичною департаменті наголосили, що на ділянці 3,66 га будівництво офіційно зупинене ухвалою суду, але забудовник продовжує роботи, ігноруючи цю заборону і продає там квартири.

«Тому закликаємо не інвестувати в це будівництво. Земля – у судових спорах, а законність забудови під великим питанням», – наголосили в мерії.

За даними YouControl, ТзОВ «Рубін-Автоспец» зареєстроване у Львові 34 роки тому. Статутний капітал – 500 тис. грн. Одноосібною власницею компанії є мешканка Трускавця Наталія Дубик – керівниця проєктів будівельної компанії Greenville. Директором фірми вказаний Олег Козуб. Наталія Дубик також є власницею чи співвласницею цілої низки будівельних фірм, серед яких ТОВ «Ідилія Парк» та ПП «Еко Україна», які фігурують в аналогічних справах щодо оренди сусідніх ділянок в Лисиничах.

Реакція компанії Greenville

ZAXID.NET звернувся до забудовника за коментарем з приводу ситуації із ділянкою у Лисиничах. У компанії вважають, що земельні торги, внаслідок якої Greenville отримав цю та інші ділянки у селі, відбулись законно, а єдина претензія прокуратури була у розмірі орендної плати за цю землю, яку встановила Лисинецька сільрада.

«У 2021 році ми придбали корпоративні права підприємств, які вже мали укладені договори оренди земельних ділянок у селі Лисиничі, отримані на підставі відкритих земельних торгів. Згодом прокуратура оскаржила аукціони в судах, однак станом на 2024 рік усі судові інстанції, включно з Верховним Судом, підтвердили їх законність. Незмінною ця позиція залишається і сьогодні, незважаючи на рішення наступних судів. Це означає, що правова підстава для укладення договорів оренди є чинною та законною. Після цього прокуратура подала клопотання щодо розірвання чинних договорів оренди, мотивуючи це заниженою вартістю орендної плати. По суті, зміст цих справ має економічний характер і стосується визначення справедливого розміру орендної плати, а не законності самих аукціонів чи права користування землею», – йдеться у повідомленні компанії Greenville, яке є у розпорядженні редакції.

Щодо шляхів врегулювання ситуації, то у компанії переконані, що компромісу досягнуть шляхом перегляду орендної плати за ділянку.

«Ми маємо багаторічну історію партнерських відносин з містом, які завжди будувалися на взаємній повазі та відкритості. Єдине питання, яке потребує врегулювання, – це розмір орендної плати. Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу з міською владою, тому готові переглянути орендну плату, щоб вона відповідала новій нормативно-грошовій оцінці земель. Додатково ми відкриті до обговорення компенсації орендної плати, навіть починаючи з моменту проведення земельних торгів. Чудово розуміємо, що орендна плата – це внесок у розвиток громади міста», – наголосили у Greenville.

При цьому, запевняють у компанії, інтереси клієнтів, які встигли придбати квартири у майбутньому ЖК, не постраждають. Як відомо, на першій з п’яти ділянок у Лисиничах була розроблена та погоджена проєктна документація, отриманий позитивний висновок комплексної інвестиційної експертизи і виданий дозвіл на виконання будівельних робіт.

«Компанія виконує свої зобов’язання перед кожним інвестором відповідно до укладених договорів. Ми працюємо згідно закону «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» (№ 2518-IX), який забезпечує захист прав покупців житла та гарантує завершення будівництва. Переконані, що всі питання будуть врегульовані справедливо і професійно, у партнерстві з містом, а новий житловий комплекс у Лисиничах стане ще одним прикладом відповідального і надійного девелопменту», – йдеться у повідомленні компанії.