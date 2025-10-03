У Лисиничах почали будувати ЖК Greenville Prostir на ділянках, відведення яких оскаржують у суді

Львівська міська рада відмовила у видачі дозволу на будівництво нового житлового кварталу в Лисиничах. Прокуратура оскаржує в суді виділення землі в оренду під забудову компаніям групи родини відомого бізнесмена Івана Торського, який будує під брендом Greenville. Зокрема, 3 жовтня суд скасував договір оренди під забудову однієї з ділянок, повідомив у фуйсбуці юридичний департамент Львівської міської ради.

У березні 2018 року Лисиничівська сільська рада відвела пʼять ділянок в урочищі «Свинна-2» в Лисиничах в оренду під будівництво багатоквартирного житла. Через рік на земельних торгах право оренди цих ділянок придбали різні компанії з орбіти бізнесмена Івана Торського, який будує житлові комплекси під маркою Greenville. Загалом ідеться про майже 10 га, де планували збудувати масштабний ЖК Greenville Prostir.

Втім прокуратура оскаржувала відведення землі через занижену грошову оцінку. 3 жовтня Західний апеляційний господарський суд скасував право оренди 1,6 га і зобовʼязав ТзОВ «Рубін-Автоспец» повернути землю в користування Львівськох міськох ради. Аналогічні рішення суди виносили й щодо інших суміжних ділянок. Зокрема, Верховний Суд вже повернув 1,7 га та 1,3 га, які планувало забудувати ТзОВ «Ідилія Парк». Щодо ще двох ділянок площами 1,7 га та 3,66 га ще триває судовий розгляд.

«Приватна компанія отримала землю в оренду за безцінь – близько 52 тис. грн на рік, тоді як лише на старті торгів сума мала бути б вдвічі більшою. Окрім того, суд підтвердив, що торги були формальними й лише створювали вигляд реальної конкуренції, адже проводились між підставними учасниками», – повідомили в юридичному департаменті.

Усі ділянки перебувають в оренді компаній, дотичних до Івана Торського. ТзОВ «Рубін-Автоспец» належить мешканці Трускавця Наталії Дубик. Вона ж є керівницею проєктів будівельної компанії Greenville. У цій схемі фігурують й інші її фірми – ПП «Еко Україна» та ТзОВ «Ідилія Парк».

При цьому. доки триває судовий розгляд, на найбільшій ділянці площею 3,66 га «Рубін-Автоспец» уже веде будівництво житлового комплексу, а квартири виставили на продаж.

«Наголошуємо – не купуйте житло на цій території, адже судові процеси тривають, і питання законності використання цих земель все ще під сумнівом», – додали в юридичному департаменті.

Зазначимо, що 3 жовтня на виконавчому комітеті Львівської міської ради представляли містобудівні умови на забудову ділянки, яка передана в оренду ПП «Еко Україна». Втім місто відмовило у видачі дозволів на будівництво житлового кварталу на 7 чотириповерхових будинків на 245 квартир і 160 паркомісць через невідповідність документів і недостовірні дані.

Візуалізація забудовника

Зазначимо, Іван Торський став відомим у 2008 році через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Стрілянина збіглась із часом, коли у компанії ТКС почались фінансові проблеми. Нині ж він займається будівельним бізнесом через ПАТ «Львівський інструментальний завод».