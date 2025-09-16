Ділянку в Лисиничах повернули громаді

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення попередніх інстанцій і визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею 1,3 га, укладений між Лисиничівською сільрадою та забудовником ТзОВ «Ідилія Парк». Раніше суд зобов’язав цього ж забудовника повернути громаді іншу ділянку в Лисиничах, площею 1,74 га. Позов подали Львівська міськрада спільно з прокуратурою після приєднання Лисинич до Львівської громади.

Як повідомили у вівторок, 16 вересня, у юридичному департаменті ЛМР, у 2018 році Лисиничівська сільська рада виставила на торги п’ять ділянок під забудову, проте не провела обов’язкової нормативної грошової оцінки.

«Унаслідок цього ТзОВ «Ідилія Парк» отримало в оренду 1,3 га землі за заниженою платою – 52 тис. грн на рік, хоча у разі проведення оцінки стартова ціна мала бути більш ніж удвічі вищою», – розповіли юристи ЛМР.

Суд також встановив, що фактичними учасниками аукціону були пов’язані між собою люди, які створили декілька фірм із різними назвами для імітації конкуренції.

Касаційний господарський суд зобов’язав ТзОВ «Ідилія Парк» повернути ділянку у власність громади Львова. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у серпні Касаційний господарський суд ухвалив аналогічне рішення щодо іншої ділянки площею 1,7 га в Лисиничах. Наразі у судах розглядаються ще три подібні справи, які загалом стосуються майже 10 га землі.

За даними YouControl, ТОВ «Ідилія Парк» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстроване у 2018 році у Львові. Власницею є мешканка Трускавця Наталія Дубик – керівниця проєктів будівельної компанії Greenville. Директором вказаний Олег Козуб.

Наталія Дубик також є власницею чи співвласницею цілої низки будівельних фірм, серед яких ТзОВ «Рубін-Автоспец» та ПП «Еко Україна», які фігурують в аналогічних справах щодо оренди сусідніх ділянок в Лисиничах. До 2021 року співвласником ПП «Еко Україна» був депутат Львівської міськради від «Європейської Солідарності» Остап Доскіч.