Село Лисиничі Львівської громади з висоти пташиного польоту

Касаційний господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій та визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею 1,74 га в селі Лисиничі, укладений між Лисиничівською сільською радою та забудовником ТзОВ «Ідилія Парк». Позов ініціювали Львівська міськрада та обласна прокуратура після приєднання Лисинич до Львівської громади.

Як повідомили в юридичному департаменті Львівської міськради, історія почалася у 2018 році, коли Лисиничівська сільська рада виставила на торги п’ять ділянок під забудову. Проте перед аукціоном так і не провели належну нормативну грошову оцінку землі.

У підсумку фірма-переможець «Ідилія Парк» отримала оренду на 1,7 га, сплачуючи лише 52 тис. грн на рік. За даними юристів ЛМР, якщо б оцінку провели, стартова орендна плата мала б бути щонайменше удвічі більшою – понад 101 тис. грн.

«Крім того, встановлено, що фактичним переможцем усіх п’яти ділянок було одне коло осіб, які створили кілька юридичних осіб із різними назвами для участі в торгах. Суд зобов’язав ТзОВ «Ідилія Парк» повернути земельну ділянку площею 1,7432 га у власність громади», – додали в юридичному департаменті. Рішення касаційного суду оскарженню не підлягає.

Паралельно в судах розглядаються ще чотири аналогічні справи. Загалом всі п’ять земельних ділянок охоплюють площу близько 10 га.

За даними YouControl, ТОВ «Ідилія Парк» зі статутним капіталом 1 млн грн зареєстроване у 2018 році у Львові. Власницею є мешканка Трускавця Наталія Дубик – керівниця проєктів будівельної компанії Greenville. Директором вказаний Олег Козуб.

Наталія Дубик також є власницею чи співвласницею цілої низки будівельних фірм, серед яких ТзОВ «Рубін-Автоспец» та ПП «Еко Україна», які фігурують в аналогічних справах щодо оренди сусідніх ділянок в Лисиничах. До 2021 року співвласником ПП «Еко Україна» був депутат Львівської міськради від «Європейської Солідарності» Остап Доскіч.