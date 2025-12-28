Вартість квартир у Royal Town коливається від 1,49 млн грн до 7 млн грн

Депутати Мукачівської міської ради внесли зміни до рішення «Про розроблення детального плану території по вул. Ужгородська, 165», зобов’язавши забудовника – «Житловий комплекс «Роял Таун» – завершити підготовку містобудівної документації до кінця 2026 року. Документ ухвалили на сесії міськради 23 грудня.

Йдеться про територію, площею 4,9 га, біля кільця в Мукачеві, на в’їзді з села Ракошино. Тут, на земельній ділянці у майже 2 га, яка з 2021 року належить компанії «ЖК ІН СІТІ» (власники Іван Кошеля та Людвиг Орбан), франківський девелопер «Галицький двір» зводить ЖК Royal Town.

За інформацією «ЛУН», житловий комплекс преміумкласу складатиметься з двох багатосекційних висоток у 7-9 поверхів. Мешканці 360 квартир матимуть підземний паркінг та резервне живлення помешкань від генератора. Вартість квартир у Royal Town коливається від 1,49 млн грн до 7 млн грн. Житловий комплекс планують здати в експлуатацію у 2027 році.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Житловий комплекс «Роял Таун» зареєстроване у Мукачеві в 2020 році. Компанія належить місцевому підприємцю Даніелу Кошелі. Останній, разом з головним лікарем санаторію «Карпати» Іваном Кошелею, є засновником благодійного фонду «Сім’ї Кошеля».

Компанія «Галицький двір» зареєстрована у 1995 році в Івано-Франківську і належить місцевій підприємиці Олександрі Друк. Серед реалізованих проєктів – ЖК «Львівський дворик» по вул. Богдана Хмельницького у Львові, ЖК «Скеля» в Яремчі та низка комплексів у Трускавці, Франківську та Бурштині. У Мукачеві, окрім Royal Town, фірма будує також ЖК Central City по вул. Миколи Роглєва, 4а.