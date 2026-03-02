Низці пенсіонерів пенсії перерахують окремо, а чиїсь уряд вважає ще актуальними

1 березня в Україні відбувся автоматичний перерахунок пенсій. Для більшості пенсіонерів виплати зросли на 12,1%. Проте підвищення стосується не всіх. Кого не стосується щорічна індексація пенсій, читайте на сайті ZAXID.NET.

Кому пенсію не підвищать

Березневе підвищення пенсій не стосується таких категорій:

пенсіонерів, яким ще не виповнилось 60 років;

тих, хто продовжують працювати;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року;

тих, кому пенсію призначили впродовж минулих трьох років;

тих, чиї пенсії перевищують 10 прожиткових мінімумів.

Що стосується пенсіонерів, які продовжують працювати, то для них передбачений інший механізм підвищення з квітня – їхні пенсії переглянуть з урахуванням збільшеного трудового стажу.

Нагадаємо, з 1 березня пенсійні виплати зросли в більшості пенсіонерів, які не працюють і отримують їх через Пенсійний фонд, – тобто за законом про загальне пенсійне забезпечення.

Додамо, що спеціальні та інші пенсії, що регулюються окремими законами, можуть бути проіндексовані за рішенням уряду. Зокрема, йдеться про військових, колишніх чиновників, «чорнобильців» тощо.