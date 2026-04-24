У ТРЦ «Гулівер» повернулись ключові орендарі

У київському ТРЦ «Гулівер» відновили роботу шість магазинів іспанської групи Inditex, які були зачинені близько пів року. Йдеться про Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho та Zara Home. Про це повідомила пресслужба «Ощадбанку» 24 квітня.

Магазини закрили наприкінці жовтня 2025 року після того, як ТРЦ зупинив роботу через конфлікт між новими управителями – державними банками «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» і попереднім власником. Як писав ZAXID.NET, сам центр відновив роботу 1 лютого 2026 року, але низка ключових орендарів залишалися закритими. У пресслужбі ТРЦ зазначали, що це позначилося на відвідуваності.

У «Ощадбанк» зауважили, що відновлення роботи магазинів Inditex є сигналом довіри з боку глобального бізнесу.

Група Inditex – це один із найбільших у світі фешн-ритейлерів, який управляє брендами Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara та Zara Home.

Що цьому передувало?

Повернення міжнародних брендів стало можливим після врегулювання юридичного статусу об’єкта та переходу ТРЦ у власність «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Як писав ZAXID.NET, АМКУ остаточно погодив перехід торговельно-офісного комплексу «Гулівер» у Києві у власність консорціуму державних банків 27 листопада 2025 року.

ТРЦ «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва. Торговий центр має 150 тис. м² комерційних площ під магазини та офіси і 35 поверхів.

Консорціум державних банків, у якому «Ощадбанк» володіє 80%, а «Укрексімбанк» – 20%, став власником комплексу 26 липня 2025 року. Це завершило багаторічну судову та стягувальну процедуру через невиконання боргових зобов’язань компанією ТОВ «Три О», яка була девелопером і попереднім власником хмарочоса. Комплекс звели у 2013 році за кредитні кошти державних банків на суму 441 млн доларів.