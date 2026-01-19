«Гулівер» у Києві відкриють 1 лютого

Київський хмарочос «Гулівер», який восени тимчасово припинив роботу, готується до повного відкриття з 1 лютого. Про це повідомила адміністрація торговельно-офісного комплексу. Зазначається, що всі необхідні роботи, які мають забезпечити повноцінне відкриття як торговельного центру, так і бізнес-частини комплексу, на фінальному етапі.

«Наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття торговельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver. Відкриття заплановане на 1 лютого 2026 року», – йдеться у зверненні до орендарів.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці жовтня 2025 року «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» оголосили про тимчасове припинення роботи ТОК «Гулівер» через дії попереднього власника – ТОВ «Три О». За інформацією консорціуму банків, тоді було заблоковано доступ до технічних приміщень і створено перешкоди в роботі ключових систем будівлі – від автоматизації та охорони до протипожежних систем і медіафасаду.

Поступове відновлення роботи комплексу розпочалося у грудні. Зокрема, 1 грудня запрацювало відділення «Ощадбанку», а 12 грудня для відвідувачів відкрили торговельні площі першого та мінус першого поверхів.

Як відомо, 27 листопада ТОК «Гулівер» офіційно перейшов під контроль «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» відповідно до рішення Антимонопольного комітету України. У липні 2025 року державні банки розпочали процедуру стягнення через невиконання попереднім власником своїх зобов’язань за кредитним договором.