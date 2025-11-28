АМКУ схвалив передачу ТЦ «Гулівер» банкам

Антимонопольний комітет України погодив перехід торговельно-офісного комплексу «Гулівер» у Києві у власність консорціуму державних банків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 27 листопада, повідомив регулятор.

Ідеться про дозвіл для «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу. Зауважимо, що у рішенні регулятора не зазначено адресу комплексу, про який йдеться. Водночас у пресслужбі Ощадбанку підвердили, що рішення стосується торгово-офісного комплексу (ТОК) «Гулівер».

Нагадаємо, консорціум державних банків, у якому «Ощадбанк» володіє 80%, а «Укрексімбанк» – 20%, офіційно став власником «Гуліверу» 26 липня 2025 року. Це завершило багаторічну судову та стягувальну процедуру, яку банки розпочали через невиконання боргових зобов’язань компанією ТОВ «Три О». Саме ця компанія була девелопером і попереднім власником хмарочоса, зведеного у 2013 році за кредитні кошти державних банків на суму 441 млн доларів.

Чи відома дата відкриття ТЦ «Гулівер»?

Дату відкриття «Гуліверу» поки що не визначено, оскільки триває аудит роботи всіх систем комплексу, повідомили 27 листопада у пресслужбі «Ощадбанку». Лише після завершення перевірок та отримання остаточних технічних висновків стане відомо, чи вдасться відкрити комплекс до Нового року.

«Не виключаємо, що відкриття відбуватиметься поетапно, адже частина систем уже пройшла технічну перевірку та перебуває на етапі усунення пошкоджень, завданих попереднім власником», – повідомили в банку.

За окремими системами вже є висновки підрядних організацій, розпочато ремонти та заміну обладнання, яке було навмисно пошкоджено або довго не обслуговувалося.

Довідково. ТРЦ «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва. Він має 150 000 м² комерційних площ під магазини та офіси і 35 поверхів. ТРЦ розташований у центрі Києва біля станції метро «Палац спорту» на місці колишнього трамвайного розворотного кільця.