Колишній власник бореться за «Гулівер»

ТОВ «Три О», колишній власник торговельно-офісного комплексу «Гулівер» у Києві, оскаржує державну реєстрацію прав на комплекс за АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк».

В офіційній заяві компанія повідомила, що 19 листопада 2025 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Три О» за заявою «Ощадбанку». Компанія вважає це рішення незаконним, оскільки на момент ухвали тривала процедура превентивної реструктуризації та були відкриті судові спори щодо прав вимоги банків.

У своїй заяві ТОВ «Три О» стверджує, що «Ощадбанк» припинив роботу ТРЦ, посилаючись на інвентаризацію майна в межах процедури банкрутства. Компанія готує апеляцію на ухвалу та розглядає можливість звернення до Вищої ради правосуддя на суддю, який ухвалив рішення.

ТОВ «Три О» також наголошує на історії кредитних відносин із державними банками, які тривають з 2012 року. Мовляв, значна частина кредиту була видана попереднім бенефіціарам компанії та використовувалася під контролем банку на цілі, відмінні від будівництва «Гуліверу».

Ключова проблема – валютна структура кредиту, через що зобов’язання компанії суттєво зросли. Компанія також наголосила, що виконувала умови плану фінансової реструктуризації 2020 року до кінця 2021 року. У 2024-2025 роках ТОВ «Три О» погоджувалося на повторну реструктуризацію, але банки достроково її припинили та звинуватили компанію у невиконанні зобов’язань.

ТОВ «Три О» зазначає, що процедура превентивної реструктуризації формально триває. Компанія пропонувала добровільну передачу «Гуліверу» державним банкам з подальшим викупом через фінансовий лізинг, що дозволило б погасити понад 24 млрд грн заборгованості, проте банки відмовилися.

Також у заяві компанії ідеться і про проблеми з оцінкою майна, адже звіт компанії Deloitte для державної реєстрації прав на «Гулівер» не враховував об’єкт на місці і містив недоліки, які можуть вплинути на законність стягнення. Наразі судові спори з банками тривають.

Нагадаємо, що ТРЦ «Гулівер» – один із найбільших комплексів Києва. У 2018 році комплекс уже арештовували та передавали в управління АРМА. У жовтні 2025 року державні банки оголосили про закриття ТРЦ після низки спорів із колишнім власником.