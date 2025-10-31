«Gulliver» тимчасово закрили

Один із найбільших торгово-офісних комплексів столиці – ТРЦ «Gulliver» біля Палацу спорту – тимчасово припинив роботу через корпоративний конфлікт між власниками.

Як повідомив Ощадбанк у своєму пресрелізі, спільно з Укрексімбанком (які володіють 80% і 20% комплексу відповідно) ухвалено рішення про закриття торгового центру з 22:00 30 жовтня 2025 року. Причина – питання безпеки.

За даними банку, представники колишнього власника – ТОВ «ТРИ О» перешкоджають передачі управління новим власникам:

заблокували доступ до технічних приміщень та інженерних систем;

не передали технічну документацію;

створюють перешкоди для роботи спеціалістів банків.

Також у періоди відключень електроенергії, за інформацією банку, компанія перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до перебоїв із живленням.

В Ощадбанку наголосили, що такі дії створюють ризики для безпечного функціонування будівлі, ставлять під загрозу орендарів і відвідувачів та завдають збитків державним банкам. Саме це стало причиною тимчасового закриття «Gulliver».

Що цьому передувало?

26 липня 2025 року Ощадбанк і Укрексімбанк офіційно зареєстрували право власності на комплекс. А вже 17 жовтня Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із “Gulliver”, накладений у межах кримінального провадження проти «ТОВ ТРИ О».

Довідково. «Gulliver» – один із найвідоміших торгово-офісних центрів Києва, розташований у діловому серці міста поблизу Палацу спорту.