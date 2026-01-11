Велика Британія має намір передати Україні ракетні системи Nightfall

Велика Британія розглядає передачу Україні ракетних комплексів, що оснащені балістичними ракетами з бойовою частиною вагою 200 кг. Зброя здатна уразити ціль на відстані до 480 км. Про це у неділю, 11 січня, повідомила британська щоденна газета Daily Mail.

Вказується, що Велика Британія має намір «передати українцям передову зброю» – ракетні системи Nightfall, що оснащені балістичними ракетами великої дальності. Основними перевагами зброї є здатність швидкого розгортання та запуск кількох ракет поспіль. Як зауважують журналісти, за допомогою системи Nightfall українські військові зможуть уразити цілі навіть у Москві.

Наразі міністерство оборони Великої Британії шукає компанії для розробки та виготовлення трьох випробувальних ракет, які передадуть Україні. Вартість контракту складатиме приблизно на 9 млн фунтів стерлінгів (понад 513 млн грн). Зазначається, що рішення про передачу Україні такого озброєння ухвалили після візиту міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Зокрема, британський урядовець пригадав свою поїздку України, під час якої його потяг був вимушений зробити зупинку через російську атаку.

«Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал дронів і ракет, які вражали українців за мінусової температури. Ми не потерпимо цього і маємо намір передати українцям передову зброю, коли вони будуть чинити опір», – цитує Daily Mail Джона Гілі.

Крім того, за даними Daily Mail, вже у січні Велика Британія розпочне підготовку військовослужбовців до розгортання в Україні у разі припинення вогню. На це країна планує витратити близько 200 млн фунтів стерлінгів (понад 11 млрд грн).

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва висловив бажання викрасти російського диктатора Владіміра Путіна, щоб притягнути до відповідальності.