Вранці у вівторок, 17 березня, у селищі Бібрської громади пролунав вибух. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА повідомив, що вибухнув газ у приватному будинку. Будівля зазнала руйнувань, але постраждалих немає.

У повідомленні вказано, що вибух газу стався 17 березня о 06:29 у селищі Нові Стрілища (Бібрська ТГ Львівського району), у приватному житловому будинку. Судячи із оприлюднених фото, будинок зазнав серйозних пошкоджень, зокрема зруйновано дах та частину стін.

Видання Lviv.media поспілкувалось з головою Бібрської громади Романом Гринусом та повідомило, що напередодні ввечері мешканці самостійно під’єднували нову газову плиту. На момент вибуху в будинку перебувала сім’я з двома дітьми віком 11 та 5 років, але ніхто постраждав.

Причину вибуху мають встановити експерти.