Regabus займає​​​​​​​ перше місце по міжнародних перевезеннях між Україною та Чехією

Компанію Regabus викрили на схемі ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень. В автобусах перевізника та автовокзалах Закарпаття провели обшуки, під час яких вилучили десятки тисяч доларів, євро і чеських крон.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 17 березня, квитки через каси автостанцій майже не продавали. Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а гроші за проїзд сплачували готівкою водіям уже під час посадки – за межами вокзалів. Частину розрахунків проводили в іноземній валюті.

«Гроші не відображали у бухгалтерській та податковій звітності. За оперативними даними, при такій схемі лише за добу могли реалізовувати до сотні квитків. Кількість пасажирів за 2024-2026 роки склала близько 200 тис. людей», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків на автостанції в Іршаві вилучили 30 тис. євро, понад 10 тис. доларів, майже 20 тис. чеських крон, 15 тис. грн, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, записи про продаж квитків і чорнові нотатки. Крім того, правоохоронці оглянули автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У ньому вилучили документи про перевезення пасажирів, майже 20 тис. грн, понад 4 тис. чеських крон та мобільний телефон із даними про виконані рейси.

У прокуратурі не називають компанію-перевізника, зазначивши що вона виконувала регулярні рейси з України до країн ЄС – зокрема Чехії, Польщі та Словаччини – і у зворотному напрямку. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про компанію Regabus, засновану закарпатським підприємцем Євгеном Реґою. В інтерв’ю місцевим медіа у 2011 році останній розповідав, що Rega&R, розшифровується як «Реґа і родина», тому що там працювали його батько, мати, брат та сестра.

На сайті компанії вказано, що Regabus займає перше місце по міжнародних перевезеннях між Україною та Чехією. Фірма виконує 42 рейси на тиждень, перевозячи близько 70 тис. пасажирів на рік.

Посадовцям компанії інкримінують ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України (ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.