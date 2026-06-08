Нещасний випадок стався у селі Мар’янівка Хмельницького району

У селі Мар’янівка Хмельницького району 13-річний хлопець тяжко травмувався після падіння з електросамоката. Наразі він перебуває в реанімації. Про це в понеділок, 8 червня, повідомили у поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 7 червня близько 22:00. За попередніми даними слідства, 13-річний підліток під час руху на електросамокаті не впорався з керуванням і впав.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Потерпілого госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні», – повідомили правоохоронці.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 КК України (порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух) та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 4 травня в парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому внаслідок падіння з електросамоката тяжко травмувався 11-річний хлопчик. Попри зусилля медиків, за кілька годин він помер у реанімації. Після цього у Хмельницькому обмежили рух електросамокатів у парках і рекреаційних зонах.