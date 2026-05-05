Нещасний випадок стався у парку імені Михайла Чекмана

У Хмельницькому 11-річний хлопчик тяжко травмувався після падіння з електросамоката та помер у реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це у вівторок, 5 травня, повідомила пресслужба поліції області.

Нещасний випадок стався 4 травня близько 14:50 у парку імені Михайла Чекмана. За даними слідства, 11-річний хлопчик їхав на електросамокаті по велосипедній доріжці, впав і сильно вдарився головою. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні, проте медикам не вдалося врятувати життя малолітнього.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Додамо, що 22 квітня у центрі Львова підліток на електросамокаті збив 2-річну дитину. Дівчинку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та травмою обличчя.