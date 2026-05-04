Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Стрий – Ізварине

Поблизу села Копачівка Волочиської громади сталася ДТП, внаслідок якої загинув 69-річний водій автомобіля «ВАЗ». Про це у понеділок, 4 травня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 2 травня близько 11:20 на трасі сполученням Стрий – Ізварине. За даними слідства, 69-річний водій ВАЗу, мешканець села Писарівка, зіткнувся з автомобілем Kia, за кермом якого перебувала 48-річна львівʼянка.

Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці.

За кермом Kia перебувала 48-річна львівʼянка (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.