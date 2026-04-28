Сергій Лабазюк – український політик та підприємець

Народний депутат Сергій Лабазюк травмувався внаслідок ДТП у Хмельницькому. Він був пасажиром автомобіля Range Rover, у який врізався BMW. У нардепа – переломи та забої. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок, 28 квітня.

За інформацією пресслужби поліції Хмельниччини, аварія сталася 27 квітня близько 20:45 на перехресті вулиць Кам’янецької та Тернопільської. Попередньо, 20-річний водій BMW зіткнувся з Range Rover під керуванням 40-річного місцевого жителя.

«У результаті ДТП 45-річний пасажир автомобіля Land Rover отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також травмувався 17-річний пасажир автомобіля BMW. Його теж помістили в лікарню для нагляду», – повідомили в поліції.

Пошкоджені внаслідок лобового зіткнення BMW та Range Rover (фото поліції)

Сергій Лабазюк підтвердив, що перебував на пасажирському сидінні Range Rover, і зазначив, що «отримав переломи, забої та низку неприємностей».

«Їхали спокійно в межах швидкісного режиму. Водій BMW вилетів на зустрічну смугу і вчинив лобове зіткнення», – додав нардеп.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження) і встановлюють обставини аварії. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, до шести місяців арешту або до трьох років обмеження волі.

Додамо, що Сергій Лабазюк – український політик та підприємець. Його родині належить група компаній «Вітагро», що працює у сфері агробізнесу. Дружина політика Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради.

Сергій Лабазюк (фракція «За майбутнє») неодноразово був фігурантом антикорупційних розслідувань. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році займався гречкосійством. У 2018 році журналісти «Схем» з’ясували, що аграрні фірми Лабазюка отримали близько 60 млн грн держаної допомоги. Такі дотації його підприємства могли отримати завдяки членству нардепа в профільному (аграрному) комітеті Верховної Ради.

2023 року НАБУ оголосило депутатові підозру в хабарництві, згодом справу передали до суду. За версією обвинувачення, Сергій Лабазюк хотів отримати для своєї компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це нібито пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Від літа 2024 року цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

Попри кримінальне провадження, суд дозволив Лабазюку тимчасовий виїзд до країн Європейського Союзу для участі в перемовинах щодо аграрної політики та квот між ЄС і Україною.