Планують додати страховий елемент до пенсійної системи

Кабінет міністрів у понеділок, 8 червня, представив Верховній Раді концепт майбутньої пенсійної реформи, що хочуть винести на розгляд парламенту не пізніше осені. Що пропонує уряд пенсіонерам, у своєму телеграм-каналі розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що не так із пенсіями зараз

Мета нового пенсійного законодавства – припинити знецінення виплат вже за три роки після виходу людини на пенсію, як це відбувається зараз, та скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.

«”Нові” пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж та зарплату, ніж ті, хто вийшли на пенсію три роки тому», – пояснила народна депутатка.

Також проблемними моментами чинної системи є так звані елітні пенсії для представників окремих галузей, розмір ЄСВ та інші.

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Що пропонує уряд пенсіонерам

Концепт пенсійної реформи передбачає запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійної виплати.

«За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, що залежатиме від стажу і сплачених внесків», – сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Також уряд пропонує поступово переводити спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм та розвивати добровільні пенсійні накопичення. Це дозволить перерозподілити гроші всередині системи.

Довідково. В Україні діє солідарна пенсійна система, згідно з якою ті, хто зараз працює і сплачує відрахування у Пенсійний фонд, фактично утримують нинішніх пенсіонерів. Уже багато років в Україні говорять про те, щоб перейти до солідарно-страхової пенсійної системи, коли працівники або їхні роботодавці сплачують накопичувальні внески, з яких згодом формуватиметься ще одна частина пенсії. Ця частина залежатиме від суми внесків та часу накопичення. Зараз ця ідея втілюється через недержавні пенсійні фонди.