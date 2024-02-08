За даними Пенсійного фонду, в Україні у жовтні 2022 року було майже 11 млн пенсіонерів і приблизно 15 млн працюючих людей. Українська солідарна пенсійна система передбачає, що виплати пенсіонерам нараховуються із внесків працюючих людей. Отже, чим більше людей пенсійного віку і менше працівників та, відповідно, їхніх внесків у Пенсійний фонд, тим більше ризику, що гроші на пенсії не буде звідки брати. До слова, солідарна система виникла у 19-му столітті, коли сім’ї мали багато дітей.

Державна накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні досі не запрацювала, хоча завершення пенсійної реформи, яка почалася ще в 2004 році, є однією з основних вимог для прийняття України в ЄС та підтримки країни міжнародними партнерами.

Тож, які варіанти назбирати гроші на пристойну пенсію є в українців? Один із них – це недержавні пенсійні фонди. ZAXID.NET розповідає, як вони працюють, які є плюси і мінуси НПФ, гарантії виплат та чи варто покладатися лише на цей інструмент.

Коли НПФ з’явилися в Україні

Закон про недержавне пенсійне забезпечення в Україні діє із 2005 року. Тоді у нас стали з’являтися вітчизняні та іноземні недержавні пенсійні фонди. Та одразу популярними вони не стали – передусім, через недовіру до нового інструменту та необхідність грати в довгу: робити внески упродовж щонайменше 10 років.

У більшості країн світу, зокрема в Європі і США, недержавні пенсійні фонди є чимось само собою зрозумілим упродовж багатьох десятиліть, подекуди вони – частина державної пенсійної системи. В Україні кількість учасників цих фондів зростала дуже поступово і у 2023 році становила майже 900 тис. людей. Торік українці зберігали в НПФ понад 4 млрд гривень. В останні п’ять років популярність НПФ зростала.

Перший рік великої війни сильно вплинув на роботу НПФ – із 64, що працювали в Україні, залишилося 59. Не всі із них мали дохідність, здатну перекрити інфляцію та впоратися із девальвацією гривні.

Утім, десятки НПФ, зокрема з іноземним капіталом, продовжують працювати в Україні, кількість їхніх учасників та вкладів у них зростає, а середньорічна дохідність деяких може сягати і 20%. І для цього є причини.

Як працює НПФ

Недержавний пенсійний фонд – це зареєстрована в Україні юридична особа, якій учасник після укладання пенсійного контракту сплачує пенсійні внески, а НПФ інвестує зібрані від людей гроші, аби їх примножити. Точніше, це робить компанія з управління активами, яка, відповідно до законодавства, вкладає зібрані гроші учасників фонду в різні інструменти – облігації, депозити, акції тощо.

Звідси випливає один суттєвий ризик – якщо КУА невдало вкладе гроші в ризиковий інструмент, то ваш вклад може не примножитись, а зменшитись. Умовний приклад: управлінець купив за вашу тисячу гривень акцію компанії, розраховуючи на те, що ціна акції зросте, поки настане час виплат вам. Натомість куплена за 1000 грн акція впала у ціні до 500 грн і ваші заощадження зменшились.

Нівелювати такі ризики допомагає довгостроковість такого вкладення – 10, 15, 20 років, за які бувають злети і падіння, тож ставка дохідності вирівнюється. Також законодавство регулює інструменти, куди КУА може вкласти ваші гроші, та про це згодом.

Коли людина досягає встановленого в контракті віку початку виплат, вона може або повністю забрати свій вклад, або отримувати щомісячні пропорційні виплати – додаткову пенсію.

Плюси НПФ

Основні плюси недержавних пенсійних фондів такі:

учасник – ви – сам регулює суму внесків та їх періодичність (конкретні умови прописують в контракті), тобто кінцева сума накопичень залежить лише від вас;

немає штрафів та санкцій за прострочення внесків;

низький поріг входу – можете відраховувати в НПФ хоч 10, хоч 100, хоч тисячу гривень чи більше;

податкова знижка – це повернення платнику 18% від щорічної суми вкладу в НПФ, що підвищує дохідність, якщо ці гроші реінвестувати (за цією знижкою потрібно іти в податкову);

можливість перевести свої гроші з одного НПФ в інший (але раз на півроку);

пенсійні накопичення в НПФ успадковуються;

заощадження в НПФ є неподільними і невідчужуваними, тобто під час розлучення вклад залишається за власником рахунку, а не ділиться між подружжям, у випадку конфіскації майна чи арешту рахунків ваші гроші в НПФ не підпадають під санкції.

Простими словами, учасники НПФ – вільні самостійно визначати свої плани на майбутнє та коригувати їх залежно від особистих обставин. Також на ці гроші не може претендувати ніхто, окрім вас, поки ви живі.

Мінуси НПФ

Звісно, немає нічого ідеального. Мінуси НПФ такі:

відсутність гарантованого доходу – деякі довгострокові інструменти передбачають гарантовану дохідність у 1-4%, щоби не сталося на ринку, але не НПФ;

ви можете отримати менше, ніж вклали, якщо управлінець невдало проінвестує ваші гроші і втратить їх, а не примножить, як планувалося;

надто низька ліквідність – доступ до своїх накопичень учасник фонду може отримати не раніше, ніж за 10 років до визначеного законодавством пенсійного віку (тобто сьогодні ідеться про 50 років). Достроково забрати гроші можна лише у випадку переїзду на постійне місце проживання в іншу країну, критичного стану здоров’я та смерті вкладника;

оподаткування – воно може змінитися на той час, коли учасник фонду зможе забрати свої гроші та цілком залежить від податкового кодексу України.

Хто стежить за НПФ і які гарантії

«Ви пропонуєте упродовж 10-20 років віддавати свої гроші приватній структурі без жодних гарантій?», – можуть поцікавитись читачі.

Звісно, ні. Діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні регулюється чи не десятком законів, основний з яких – «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Законодавство встановлює таку структуру НПФ, де активи вкладників – ваші гроші – відокремлені від активів засновників. Тобто, якщо справи засновника погіршаться, то гроші вкладників не пропадуть, а перейдуть в інший НПФ, банк або страхову компанію. Важливо, що НПФ, згідно із законом, не може оголосити про банкрутство.

А ще законодавство визначає інструменти, куди можна інвестувати гроші учасників НПФ. Переважно вони досить консервативні, як-от депозити і державні облігації. Також це можуть бути:

муніципальні облігації;

банківські метали;

акції вітчизняних компаній;

іноземні акції та облігації;

інші активи.

Відсоток різних інструментів в інвестиційному портфелі НПФ також регулюється законодавством.

Важливо і те, що НПФ проходять зовнішній аудит. Окрім того, грошима вкладників розпоряджається не засновник, а компанія з управління активами (КУА). У роботі фондів також беруть участь акредитовані адміністратори НПФ. З одного боку, це збільшує комісії за обслуговування пенсійних рахунків, що може впливати на дохідність, з іншого – убезпечує вкладення.

Та варто пам’ятати, що виплати НПФ не захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, як банківські депозити.

Як обрати НПФ

В Україні є кілька десятків недержавних пенсійних фондів. Деякі із них відкриті – доступні кожному, деякі – корпоративні, як-от НПФ для працівників Нацбанку або залізничників, інші – професійні, для профспілок. Отже, якщо ви хочете самостійно відкрити рахунок в НПФ і платити за себе внески на майбутню пенсію, потрібно обирати відкритий фонд.

Також є фонди з іноземним та українським капіталом, другі аж ніяк не поступаються першим, але хтось може більше довіряти іноземним компаніям з тривалою історією.

Ось невеликий чек-лист того, на що обов’язково потрібно звернути увагу при виборі НПФ:

хто управляє фондом (ця компанія інвестуватиме ваші гроші);

куди управитель інвестує вклади;

обсяг активів НПФ;

чи були вже виплати і на яку суму;

результати НПФ за попередні роки (краще у 10-річній і більше ретроспективі чи хоча б показники за минулі п’ять років) – як вони пережили світову кризу 2008 року, наприклад, або початок війни, банкопад та інфляцію у 40% в Україні у 2014 році;

які комісії вам доведеться сплачувати і як це може вплинути на дохідність.

Більше дізнатися про НПФ можна на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або на сайті АЦПО, що є адміністратором 17-ти недержавних пенсійних фондів. Укласти договір можна також через адміністратора або дізнатися деталі безпосередньо на сайті фонду, що ви оберете. Є можливість підписання договору онлайн або офлайн.

Чому НПФ – не єдиний інструмент накопичення на пенсію

Коли думаєте про майбутню пенсію, обов’язково варто подумати і про диверсифікацію своїх заощаджень, особливо, коли ідеться про перспективу у 20 і більше років. Краще використати більше інструментів з меншими сумами, ніж погано спати через тривогу за всі свої гроші в одному місці.

НПФ, що працюють в Україні, приймають переважно гривневі внески. Ми не можемо передбачити, якою буде інфляція через 10-15-20 років в українських умовах і чи не з’їсть вона наші заощадження. Тому експерти рекомендують більшу частину пенсійних заощаджень тримати в інструментах, що передбачають поповнення у твердій валюті – в доларах. Середня інфляція в доларах за минулі 20 років становить приблизно 3,5-4%.

Та, звісно, оскільки ми живемо в Україні і пов’язуємо свою пенсію саме з нею, гривневі інструменти, як-от недержавний пенсійний фонд, зайвими не будуть.

Раніше ZAXID.NET писав про те, як і для чого варто купити військові облігації, а також про інструменти для збереження грошей резервного фонду сім’ї.