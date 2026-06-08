Андрій Єрмак радився з ворожкою щодо дати призначення Олега Татарова на посаду в ОП

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак радився з ворожкою Веронікою Анікієвич («Феншуй») не лише щодо кандидатів на посади, а й стосовно дат їхнього призначення, зокрема щодо кандидатури Олега Татарова. Про це в неділю, 7 червня, повідомив журналіст-розслідувач Данило Мокрик.

Данило Мокрик звернув увагу, що під час обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації понад 460 млн грн, прокурорка САП Валентина Гребенюк повідомила, що він радився з ворожкою Веронікою Анікієвич щодо призначення на державні посади, у тому числі щодо призначення Олега Татарова.

Данило Мокрик із посиланням на власне джерело, знайоме з перебігом розслідування, повідомив, що Андрій Єрмак надсилав ворожці дати народження кандидатів на різні посади. Крім того, він запитував Анікієвич про дату, коли краще призначити Татарова заступником голови ОП. За даними Данила Мокрика, ворожка порадила Єрмаку призначити Татарова 5 серпня 2020 року.

«Консультуватися щодо Олега Татарова Єрмак із Веронікою Анікієвич почав іще у квітні 2020 року, а призначення відбулося лише 5 серпня 2020 року. Понад три місяці людину маринували для того, щоби дочекатися найкращого зірково-цифрового розкладу для указу», – зазначив Данило Мокрик.

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Журналіст-розслідувач звернув увагу, що проти призначення Татарова висловлювалися учасники Революції Гідності, а також родини Героїв Небесної Сотні, оскільки той підтримував переслідування активістів Майдану. Проте, попри невдоволення суспільства, 5 серпня 2020 року Володимир Зеленський дійсно підписав указ про призначення Татарова.

«Вдумайтеся: президент підписує свій указ не тоді, коли сам вважає за потрібне і доцільне, а тоді, коли вирішила пані "Феншуй"», – зауважив Данило Мокрик.

Крім того, Данило Мокрик з'ясував, що в листуванні з Веронікою Анікієвич Андрій Єрмак казав, що призначення Татарова «забезпечить йому підтримку людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року». Журналіст зауважив, що цього дня народився ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов.

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43-річний Олег Татаров на посаді заступника голови ОП відповідає за правоохоронний напрям. До 2014 року він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для військових Нацгвардії. Будівництво вела компанія «Укрбуд», у якій Татаров очолював юридичний департамент. У грудні 2020 року Олегу Татарову оголосили підозру в передачі хабаря під час роботи в «Укрбуді».

Крім того, за даними журналістів проєкту «Схеми», після окупації Криму та частини Донбасу Олег Татаров щонайменше дев'ять разів літав до Москви. Сам посадовець цю інформацію заперечував.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру в легалізації 460 млн грн під час будівництва в котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 140 млн грн. 18 травня за нього внесли всю суму, і він вийшов з-під варти.

Під час обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку стало відомо, що той часто радився з ворожкою Веронікою Анікієвич щодо призначень на вищі державні посади. Детальніше про жінку, яка була записана в телефоні Андрія Єрмака як «Вероніка Феншуй Офіс», можна прочитати за посиланням.