51-річна Вероніка Анікієвич позиціонує себе як консультантка з астрології

Журналісти проєкту «Схеми» ідентифікували жінку, яка у телефоні колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака була записана як «Вероніка Феншуй Офіс». Саме з нею, за даними слідства, він міг обговорювати призначення на вищі державні посади.

Ім’я жінки пролунало у середу, 13 травня, під час засідання у Вищому антикорупційному суді, де розглядали питання про обрання запобіжного заходу Єрмаку. Прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що йдеться про Вероніку Анікієвич.

За інформацією «Схем», 51-річна мешканка Києва позиціонує себе як консультантка з астрології. У соцмережах вона активно підтримувала Андрія Єрмака, а в телефонних книгах користувачів її контакти були підписані як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Як записаний номер телефону Вероніки Анікієвич

Анікієвич також використовує прізвище Даниленко та називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы». У своїх профілях вона зазначає, що допомагає людям «за допомогою знань та досвіду в астрології».

За даними журналістів, з 2024 року Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП із видом діяльності «надання інших індивідуальних послуг». Також «Схеми» знайшли її резюме на сайтах з пошуку роботи, де вказано, що вона закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

Дані Вероніки Анікієвич

Журналісти також звернули увагу на її публічні дописи та коментарі у соцмережах. Після повідомлення Єрмаку про підозру Анікієвич написала: «А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України».

Також журналісти знайшли архівні повідомлення Анікієвич у телеграм-чатах після відставки Єрмака у листопаді 2025 року. Вона, зокрема, критикувала НАБУ та САП і заявляла про нібито «спроби капітуляції України».

Окремо «Схеми» встановили, що у 2015 році Анікієвич відвідувала окупований Крим, про що сама писала у соцмережах. Крім того, її батько Федір Анікієвич є громадянином РФ та раніше очолював районний осередок «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Дані Федіра Анікієвича

За даними журналістів, нині він може проживати в окупованому Генічеську. У соцмережах опубліковані його фото з георгіївськими стрічками та російськими прапорами.

На фото Федір Анікієвич

«Схеми» звернулися до Вероніки Анікієвич за коментарем, однак після представлення журналіста вона поклала слухавку.

Напередодні прокурорка САП у суді заявила, що Андрій Єрмак міг впливати на кадрові призначення у владі та обговорював кандидатури з «Веронікою Феншуй Офіс». Під час засідання 13 травня прокурорка САП озвучила фрагменти його листування з ворожкою.