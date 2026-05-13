Андрія Єрмака підозрюють у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його оточення намагаються знайти кошти для внесення застави у справі, яку розглядає Вищий антикорупційний суд. Про це у середу, 13 травня, повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерела у політичних колах.

За його словами , йдеться про суму у 180 млн грн, і наразі у команди Єрмака виникли труднощі з пошуком офіційних грошей для застави. Журналіст зазначив, що обшуки у ексглави ОП відбулися ще наприкінці листопада, тому він мав час підготуватися до подальших процесуальних дій. Водночас, за даними джерел, пошук грошей триває досі.

Ткач наголосив, що проблема може полягати саме у необхідності підтвердити офіційне походження грошей. При цьому охочих допомогти Єрмаку у цій ситуації небагато.

«Відповідно офіційні це мають бути гроші, не просто з кешу внесені. Я думаю, з кешем нема проблем у цих людей, а от з офіційними грошами є. І тому станом на зараз відбувається пошук грошей. Або Єрмак вносить 180 млн, або він, відповідно, потрапляє під варту в СІЗО», – заявив журналіст.

У середу ВАКС продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку, якого підозрюють у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. Початок засідання проходить у закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Попередній розгляд справи відклали через значний обсяг матеріалів – 16 томів.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом». За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки у котеджному містечку «Династія» – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.

Уже 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам «організованої групи». Окрім Єрмака, обвинуваченими у справі стали колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, чотири підконтрольні йому особи, а також «впливовий бізнесмен», ім’я якого не називається. При цьому в НАБУ зазначили, що цей бізнесмен – один із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в рамках спецоперації «Мідас». Обставини справи вказують на колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча.