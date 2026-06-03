Правоохоронці провели спецоперацію на Київщині та Буковині

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки припинили діяльність масштабної схеми з виготовлення та продажу підроблених українських документів для іноземців. Про це у середу, 3 червня, повідомила СБУ.

За даними слідства, фальшиві паспорти, посвідчення водія та посвідки на тимчасове проживання купували переважно вихідці з країн із підвищеним терористичним ризиком, зокрема з Близького Сходу. Надалі ці документи використовували для виїзду до країн Європейського Союзу та легалізації на їхній території.

У межах спецоперації на Київщині та Буковині правоохоронці затримали організаторів двох злочинних угруповань. Загалом про підозру повідомили 15 людям.

Слідство встановило, що вартість підроблених документів становила від 2 до 25 тис. доларів залежно від типу документа та терміновості його виготовлення. За попередніми оцінками, щорічний дохід від незаконної діяльності сягав майже 15 млн грн.

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Послугами користувалися люди, пов’язані з міжнародними кримінальними та терористичними організаціями. Серед клієнтів, зокрема, був засуджений в одній із країн ЄС учасник міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Вілаят Хорасан».

Схему організували колишній депутат місцевої ради та підприємець із Чернівців, а також подружжя з Вишгорода, яке облаштувало підпільне виробництво документів у власному будинку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, бланки українських документів, а також готівку, отриману внаслідок незаконної діяльності.

Наразі всім 15 фігурантам оголошено підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці травня в Одесі правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, учасники якої через мережу фейкових «кол-центрів» ошукували громадян Казахстану, видаючи себе за працівників банків, телеком-компаній та правоохоронних органів.