В Одесі правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, учасники якої через мережу фейкових «кол-центрів» ошукували громадян Казахстану, видаючи себе за працівників банків, телеком-компаній та правоохоронних органів. Про це у четвер, 28 травня, повідомила Національна поліція України.

Шахраї телефонували потерпілим та під приводом захисту рахунків, оновлення мобільних застосунків або нібито кримінального переслідування переконували встановити шкідливе програмне забезпечення. Воно надавало зловмисникам віддалений доступ до мобільних телефонів і банківських сервісів жертв.

Попередньо встановлено, що таким чином учасники схеми завдали громадянам Казахстану збитків майже на 2,5 млн грн.

Організаторами схеми були двоє жителів Одеси. Усередині мережі діяла чітка структура з розподілом ролей – адміністратори, HR-менеджери, оператори, ІТ-фахівці, так звані «холодники» та «клоузери». «Холодники» контактували з потенційними жертвами, тоді як більш досвідчені «клоузери» підключалися для психологічного тиску та переконання людей виконати вимоги шахраїв.

Для пошуку жертв використовували таргетовану рекламу, а всі дані та комунікації фіксувалися у CRM-системі. Слідство також встановило, що фігуранти активно застосовували методи соціальної інженерії, технології Deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення нібито співробітників правоохоронних органів.

Отримавши доступ до телефонів і банківських застосунків потерпілих, шахраї переводили гроші на власні рахунки або змушували людей самостійно здійснювати перекази під тиском вигаданих кримінальних справ.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох учасників угруповання. Загалом підозри оголосили 13 людям. Фігурантам інкримінують шахрайство та створення злочинної організації, за це їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 травня у Києві правоохоронці оголосили підозру 19-річному та 26-річному чоловікам, які видурили в 79-річного колишнього топпосадовця 7 млн грн.