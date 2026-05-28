Енн Кіст-Батлер назвала масштаби російських втрат на п’ятому році війни

Очільниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що Росія втратила у війні проти України майже 500 тис. військових, а Кремль, за її словами, фактично відступає на полі бою. Про це у середу, 27 травня, повідомила газета The Guardian.

За словами Кіст-Батлер, майже 500 000 російських військових загинули з початку повномасштабного вторгнення. Це перший випадок, коли високопосадовець Великої Британії публічно назвав масштаби російських втрат на п’ятому році повномасштабної війни.

Кіст-Батлер наголосила, що паралельно з бойовими діями Москва активізує гібридні атаки проти Великої Британії та інших європейських країн. За її словами, Росія посилює щоденну діяльність, спрямовану проти критичної інфраструктури, кіберпростору, демократичних процесів, логістичних мереж та підводних комунікацій у Європі. Водночас глава GCHQ підкреслила, що британські спецслужби разом із партнерами працюють над послабленням російської загрози та протидіють діям Кремля.

Нагадаємо, 20 травня головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України понад 141,5 тис. військових, із яких більш як 83 тис. – безповоротні.

За даними Генштабу, станом на 28 травня російські війська втратили близько 1 360 110 солдатів.