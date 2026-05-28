Елітну квартиру в київському житловому комплексі «Кловський», яка, за даними слідства, опосередковано належить російському нафтовому бізнесмену, передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це у середу, 27 травня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Йдеться про нерухомість площею майже 200 м2, орієнтовна вартість якої становить близько 700 тис. доларів.

За інформацією джерел «Економічної правди» у правоохоронних органах, власником активу є Тахір Гадір Огли Гараєв – бізнесмен із громадянством Росії, Мальти та Об’єднаних Арабських Еміратів. Гараєв є засновником дубайської компанії 2Rivers, яка раніше працювала під назвою Coral Energy та спеціалізується на продажі й експорті російської нафти. Компанія перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії та Канади.

Сам Гараєв потрапив під санкції РНБО у травні 2023 року через причетність до підтримки російської агресії проти України.

У прокуратурі зазначають, що після введення санкцій квартиру переоформили на іншу людину, ймовірно, для уникнення арешту майна.

Раніше розповідали, що арештовані активи, пов’язані з колишнім народним депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком та Федерацією профспілок України, у 2025 році принесли державному бюджету близько 1,86 млн грн. Йдеться про об’єкти санаторно-оздоровчої інфраструктури, які передані в управління АРМА.