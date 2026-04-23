Житловий будинок, придбаний донькою Ярослава Дубневича у престижному районі Братислави

Вищий антикорупційний суд залишив чинним арешт будинку в Братиславі, що належить донці народного депутата Ярослава Дубневича Роксолані Пиртко та її чоловікові Михайлу Пиртку. Відповідне рішення суд ухвалив 23 квітня, повідомляє Transparency International. За даними NGL.media, родина Пиртків оселилась у Аргентині та отримала відповідне громадянство.

У 2023 році Роксолана і Михайло Пиртки інвестували приблизно 240 тис. євро у словацький бізнес і купили будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Вже в березні 2024 року словацький суд наклав арешт на цей будинок, оскільки фігурує у кримінальному провадженні, що стосується газової афери, в якій підозрюють Ярослава Дубневича.

Родина Пиртків намагається оскаржити арешт будинку. 23 квітня Михайло Пиртко долучився до засідання суду через відеозв’язок. Він зазначив, що ні він, ні його дружина категорично не погоджуються з арештом майна, а прокурор лише дублює загальну фабулу кримінального провадження, не надаючи при цьому жодних доказів незаконного походження грошей на купівлю будинку.

Михайло Пиртко вважає, що всі твердження обвинувачення ґрунтуються виключно на припущеннях, оскільки слідство не встановило ні конкретного джерела походження грошей, ні їхнього руху. Сам Пиртко надав суду докази, які нібито свідчать про те, що купівлю будинку в Братиславі на 80% профінансували завдяки іпотечному кредиту в банку. Своєю чергою, банк нібито провів ретельну перевірку походження грошей. Решту суми – 117 тис. євро першого внеску – це офіційні доходи родини.

Тому Михайло Пиртко переконаний, що обвинувачення не враховує його сукупний легальний дохід у 2 млн євро, а також доходи його дружини Роксолани, яка у 2008-2020 роках заробила 61 млн грн як підприємиця та додатково заробила близько 100 тис. євро у Словаччині впродовж 2022-2023 років.

Зять Дубневича переконував суд, що гроші на будинок у Словаччині не були отримані внаслідок злочину, а доходи на його придбання легальні. Тому він просив ВАКС скасувати арешт майна. Михайло Пиртко додав, що наразі цей будинок непридатний для проживання та потребує капітального ремонту, але через накладений арешт це зробити неможливо. Він вважає несправедливим те, що його сім’я дотепер сплачує іпотечний кредит за будинок, але не може ним користуватись. Колегія ВАКС зауважила, що ухвала суду лише забороняє продавати або дарувати будинок. На це Михайло Пиртко відповів, що словацькі експерти нібито пояснили: для реконструкції арештованого будинку потрібен спеціальний дозвіл.

Також суд поцікавився, чи справді Роксолана Пиртко у 2016-2017 роках отримувала дивіденди від кіпрських компаній, яких вона є засновницею. Пиртко підтвердив, що дружина справді отримувала такий дохід, але наголосив, що ці компанії не мають стосунку до незаконних дій, у яких підозрюють Ярослава Дубневича.

Прокурор подав свої клопотання щодо збереження арешту письмово. В суді він лише додав, що в слідства є докази злочинного походження грошей Роксолани Пиртко, і просив суд відмовити в задоволенні клопотання. Тож ВАКС залишив чинним арешт будинку в Братиславі.

Зазначимо, що під час купівлі будинку в Словаччині Пиртки вказали адресу в словацькому селі Вишній Казимир. Цей будинок належить словаку Станіславу Обіцькому, який є почесним консулом України у сусідньому містечку Вранов-над-Теплою. Обіцький до 2018 року володів компанією MOGRA s.r.o., яка потім перейшла до Михайла Костюка – колишньому гендиректору «Укрзалізниці», який є співвласником патенту колійного кріплення, яке компанія братів Дубневичів свого часу продавала «Укрзалізниці» з націнкою. Після продажу компанії словак ще багато років був директором компанії, якою володів Костюк і його син.