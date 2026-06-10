Володимир Зеленський не скористався польським аеропортом для вильоту до Великої Британії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало повідомлення ЗМІ про те, що Володимир Зеленський скористався аеропортом Кишинева (Молдова) для вильоту до Великої Британії, хоча раніше президент здійснював такі вильоти з аеропорту в польському Жешуві. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий закликав медійників не надавати політичного контексту питанням логістики. Про це він заявив під час брифінгу, повідомила інформаційна агенція «Укрінформ».

7 червня «Європейська правда», проаналізувавши дані спеціалізованого ресурсу FlightAware, повідомила, що Володимир Зеленський скористався аеропортом у молдовському Кишиневі під час нещодавнього візиту до Великої Британії. Журналісти звернули увагу, що раніше для закордонних відряджень Володимир Зеленський користувався аеропортом у польському місті Жешув.

«У попередні роки аеропорт Жешува (Ясьонка) був основним аеропортом базування першого борту, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні турне очільника держави та інших делегацій, що використовували цей борт», – зауважила «Європейська правда».

У середу, 10 червня, речник МЗС Георгій Тихий прокоментував повідомлення ЗМІ. Він назвав «штучними» припущення про те, що президент України скористався молдовським аеропортом через нібито суперечки з Польщею.

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«Я бачив цю прив’язку. Мені здається, що вона штучна. Логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики й особливо не привертати до них особливої уваги з безпекових питань. Не варто, якщо чесно. Політичний вимір тут відсутній, і не треба його шукати», – сказав Георгій Тихий.

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Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський своїм указом надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

Рішення Володимира Зеленського викликало обурення серед польських політиків. Зокрема, його розкритикував президент Кароль Навроцький, розцінивши його як образу для Польщі.

28 травня Польський Інститут національної пам’яті заявив, що воїни УПА відповідальні за події, які в Польщі називають «геноцидом на Волині та у Східній Галичині», та наголосив, що будь-яка героїзація цього формування є неприйнятною для польської сторони.

Того ж дня експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через рішення Зеленського зняв український значок, назвавши бійців УПА «бандитами», а надання підрозділу назви на їхню честь – образою поляків. Крім того, з будівлі міської ради Любліну зняли прапор України.

3 червня польські громадські діячі виступили з відкрити листом до місцевих політиків через суперечки навколо рішення президента Володимира Зеленського, у якому закликали не руйнувати польсько-українські відносини.