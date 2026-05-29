Лех Валенса носив український значок з початку повномасштабного вторгнення Росії

Колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса зняв нагрудний значок у кольорах українського прапора, який носив із початку повномасштабного вторгнення Росії. Причиною такого рішення він назвав указ президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння українському військовому підрозділу почесного найменування «імені Героїв УПА». Про це він написав у четвер, 28 травня, на своїй фейсбук-сторінці.

Валенс звинуватив Зеленського в тому, що той «відзначив бандитів УПА», назвавши це образою для себе та поляків, які загинули у конфліктах минулого. Політик заявив, що відмовляє українському президенту у підтримці, однак підкреслив, що й надалі підтримуватиме український народ у боротьбі з Росією.

Доповнено о 12:18. Теперішній президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна «під ментальним кутом зору не готова до входження в європейську родину» через рішення про присвоєння підрозділу почесної назви «імені Героїв УПА».

«На жаль, президент Зеленський довів, що Україна з точки зору ментальності, звеличування бандитів і вбивць з Української повстанської армії не готова бути частиною європейської родини», – сказав Навроцький.

Він додав, що вважає рішення українського президента таким, що «надає аргументи російській пропаганді», і назвав його «дуже критичним». Водночас він наголосив, що стратегічною метою Польщі залишається підтримка України у протистоянні з Росією.

Навроцький також заявив, що вважатиме за доцільне ініціювати позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

Нагадаємо, мова йде про указ Зеленського від 26 травня, яким Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

Рішення викликало різку реакцію частини польських політиків, які розкритикували його через історичний контекст Волинських подій. Польський Інститут національної пам’яті у своїй заяві поклав на УПА відповідальність за події, які в Польщі називають «геноцидом на Волині та у Східній Галичині», та наголосив, що будь-яка героїзація цього формування є неприйнятною для польської сторони.