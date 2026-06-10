Рівненський міський суд виніс вирок директору ТОВ «Бустравел» Якову Бухалюку за сприяння втечі чоловіків за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Обвинувачений зі спільниками організував виїзд 25 військовозобовʼязаних і заробив на цьому щонайменше 6750 євро. Проте замість реального покарання він отримав два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 26 травня, обвинувачений разом із шістьма спільниками організував схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Для цього він використовував ліцензію ТОВ «Бустравел» та вносив дані до системи «Шлях», що дозволяло безперешкодно перетинати державний кордон.

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До реалізації схеми він залучив родичів і кількох знайомих. Частина учасників підшуковувала клієнтів, інші оформлювали фіктивні документи, вносили інформацію до системи та супроводжували чоловіків до пунктів пропуску, зокрема «Краківець – Корчова» на Львівщині.

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Упродовж вересня–листопада 2022 року група переправила до Польщі 25 чоловіків. За це зловмисники отримали щонайменше 6750 євро та 2 тис. грн.

Обвинувачений визнав свою провину, підтвердив обставини справи та заявив про каяття. Також він зазначив, що частково відшкодовував завдану державі шкоду, зокрема перераховував гроші на підтримку ЗСУ.

Суддя Євген Сидорук визнав Якова Бухалюка винним за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах) і призначив 5 років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати керівні посади у сфері перевезень та працювати з інформаційними системами.

Водночас суд звільнив його від відбування покарання і встановив іспитовий термін тривалістю два роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.