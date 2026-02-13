Рівненський міський суд виніс вирок шістьом учасникам схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон під виглядом водіїв міжнародних перевезень. Обвинувачені сприяли виїзду 25 військовозобовʼязаних та заробили на цьому щонайменше 6750 євро. Водночас замість реального ув’язнення суд призначив двом обвинуваченим іспитовий термін, а чотирьом іншим – штрафи.

Як ідеться у вироку, оприлюдненому 9 лютого, схему організував директор та засновник ТОВ «Бустравел». Матеріали щодо нього виділили в окреме кримінальне провадження. В аналітичній онлайн-системі YouControl керівником «Бустравел» вказаний Яків Бухалюк.

За даними слідства, організатор використав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Їх фіктивно працевлаштовували водіями та вносили дані до системи «Шлях», що дозволяло безперешкодно перетнути державний кордон.

До реалізації схеми він залучив дружину, брата та кількох знайомих. Частина учасників підшуковувала клієнтів, інші оформлювали фіктивні документи, вносили інформацію до системи та супроводжували чоловіків до пунктів пропуску, зокрема «Краківець – Корчова» на Львівщині.

Упродовж вересня-листопада 2022 року група переправила до Польщі 25 чоловіків віком від 18 до 60 років. За це зловмисники отримали щонайменше 6750 євро та 2 тис. грн.

Суддя Євген Сидорук визнав обвинувачених винними за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах).

Дружину організатора та одного зі співучасників засудили до п’яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Інші обвинувачені отримали штрафи від 170 до 187 тис. грн із позбавленням права обіймати керівні посади у сфері перевезень та з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.