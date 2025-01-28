Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Миколі Чудіновичу та Віктору Пушкіну, які організували незаконне переправлення чоловіків за кордон. За гроші обвинувачені вносили дані клієнтів у систему «Шлях», і ті під виглядом водіїв тікали з України. Організатори схеми отримали по три роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 22 січня, Микола Чудінович і Віктор Пушкін вносили дані чоловіків до інформаційної системи «Шлях» з грудня 2022 року по лютий 2023 року. Обвинувачені вказували військовозобовʼязаних фізичними особами-підприємцями, які нібито мають ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, та надавали автомобілі для перетину кордону. За цією схемою до Польщі встигли виїхати щонайменше 50 чоловіків.

Обидва обвинувачені визнали свою провину та уклали відповідну угоду із прокурором.

Суддя Ірина Кусік визнала переправників винними за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 361 КК України (незаконне переправлення через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, а також несанкціоноване втручання в роботу електронних мереж) й призначила по три роки пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.