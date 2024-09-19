Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Олександру Овчиннику за внесення неправдивих даних про двох військовозобов’язаних до системи «Шлях», що мало б стати підставою для їхнього виїзду за кордон. За це обвинуваченому призначили 204 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 16 вересня, наприкінці січня 2023 року Олександр Овчинник пообіцяв двом чоловікам призовного віку внести їхні дані до системи «Шлях» і надати автомобілі, аби ті змогли безперешкодно виїхати до Польщі. За свою допомогу обвинувачений вимагав у кожного по 2500 доларів винагороди. Згідно з даними слідства, після отримання грошей Олександр Овчинник підготував фіктивні трудові договори, зареєстрував «клієнтів» водіями транспортнийх засобів Volkswagen Krafter і Ореl Movano, а також дав вказівки, як діяти на кордоні.

Ввечері 31 січня 2023 року двоє військовозобов’язаних намагалися перетнути державний кордон України через міжнародні пункти пропуску «Устилуг – Зосін» та «Угринів – Долгобичув», проте їх викрили співробітники ДПСУ.

Відомо, що Олександр Овчинник – уродженець села Нова Гребля Чернігівської області, одружений, з вищою освітою, працює підприємцем. Чоловік свою вину визнав і підписав відповідну угоду з прокурором.

Суддя Андрій Лутай визнав Олександра Овчинника винним за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) й призначив 240 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.