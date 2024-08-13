Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Тетяні Мартинюк за внесення неправдивих даних про військовозобов’язаного до системи «Шлях», що мало б стати підставою для його виїзду за кордон. Обвинуваченій призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Як йдеться у вироку від 9 серпня, на початку травня 2023 року Тетяна Мартинюк пообіцяла чоловіку призовного віку внести його дані до системи «Шлях», аби він безперешкодно виїхав за кордон. За свою допомогу обвинувачена вимагала 5500 доларів винагороди. Згідно з даними слідства, 23 червня 2023 року Тетяна Мартинюк передала замовнику усі необхідні документи й пообіцяла допомогти при перетині кордону. Відтак, жінка поїхала разом із військовозобов’язаним на автомобілі Volkswagen LT 35 до пункту пропуску «Угринів» Львівської області. Перед тим, як виїхати до Польщі, чоловік віддав обвинуваченій обіцяну суму, після чого її затримали поліцейські.

У суді Тетяна Мартинюк свою вину визнала і розкаялася. Розповіла, що раніше займалася волонтерською діяльністю. Коли до неї зателефонував знайомий і попросив допомогти з виїздом за кордон – вона погодилася. Жінка внесла дані чоловіка в базу системи «Шлях» і виготовила усю необхідну документацію, за що мала отримати 5500 доларів. Далі, за словами обвинувачої, вони домовилися разом їхати до кордону. Вона була пасажиркою, а замовник – водієм. Втім, план до кінця реалізувати не вдалося, оскільки її після отримання грошей затримали правоохоронці.

Суддя Олексій Шишилін визнав Тетяну Мартинюк винною за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) й призначив сім років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.