Луцький міськрайонний суд виніс вирок президенту благодійного фонду «Разом у майбутнє ЮА» Анатолію Нестеренку та його спільниці Марині Дейнеко за організацію незаконного переправлення 13 чоловіків за кордон. За скоєне обвинуваченим призначили по майже 500 тис. грн штрафу.

Як стало відомо ZAXID.NET з вироку суду, президент благодійної організації «Разом у майбутнє ЮА» Анатолій Нестеренко сприяв незаконному переправленню 13 військовозобов’язаних через державний кордон України із серпня по грудень 2023 року. Зокрема, за даними слідства, обвинувачений разом із спільницею Мариною Дейнеко скерував до Волинської ОВА листи з проханням забронювати більше десяти чоловіків, аби вони могли виїхати за кордон і привезти гуманітарні вантажі для фонду. Відтак, 13 псевдоволонтерів незаконно перетнули кордон і не повернулись в Україну.

Двоє обвинувачених уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя Ігор Ясельський визнав Анатолія Нестеренка винним за ч.2 ст.332 та за ч.1 ст.366 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою щодо кількох осіб; службове підроблення) й призначив 449 990 грн штрафу без права обіймати посаду керівника благодійних організацій на один рік. Марина Дейнеко також отримала 449 990 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.