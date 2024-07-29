На Волині судитимуть 33-річного жителя Луцька, який уможливив виїзд за кордон для 278 військовозобов’язаних. За скоєне йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це 29 липня повідомили у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, уже судимий за такий злочин працівник підприємства, яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення, вносив дані чоловіків призовного віку до інформаційної системи «Шлях» як водіїв установи. Упродовж червня-листопада 2022 року він уможливив виїзд до країн Євросоюзу для 278 ухилянтів.

«Виїжджали громадяни за кордон власним транспортом, який жодного стосунку до підприємства не мав. За свої послуги волинянин отримав 445 тис. грн», – зазначають у прокуратурі.

Слідчі оголосили 33-річному лучанину про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч.ч.2, 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

Додамо, що це вже друга масштабна схема з переправлення ухилянтів за кордон, яку викрили на Волині. У квітні 2024 року правоохоронці затримали двох прикордонників, які не внесли інформацію у базу даних про перетин кордону 207 чоловіків.