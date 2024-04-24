Чоловіки незаконно виїжджали до Польщі через пункт пропуску «Устилуг»

Головного сержанта та молодшого інспектора прикордонної служби, які працювали у пункті пропуску «Устилуг» Волинської області, підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Слідчі Держбюро розслідувань встановили, що прикордонники допомогли виїхати до Польщі 207 ухилянтам. Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду Львова, яку опублікували у судовому реєстрі.

Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язані перетинали пункт пропуску на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили інформації про це у базу даних. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 2022 року інспектори незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку.

До України повернулися двоє чоловіків, яким допомогли виїхати прикордонники. Один з них є мешканцем Одеської області. Білгород-Дністровський міськрайонний суд закрив його справу щодо незаконного перетину кордону через закінчення термінів давності. Також в Україну повернувся мешканець Закарпаття. Виноградівський районний суд визнав його винним у незаконному перетині кордону України й оштрафував на 3,4 тис. грн.

Наразі невідомо, яку винагороду отримували прикордонники від ухилянтів. Зазначимо, що розслідування проводить Державне бюро розслідувань. Справу розглядає суддя Личаківського райсуду Львова Сергій Яворський.